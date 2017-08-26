Крис Коулман: "Куда Бэйл может пойти после "Реала"? Нет ничего лучше"

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман не верит слухам о том, что Гарет Бэйл может покинуть "Реал". По его словам, хавбек чувствует себя прекрасно в Мадриде.

– Цель любого игрока – достижение максимально высокого уровня, – цитирует ВВС Коулмана. – Когда вы достигаете этого уровня, то не хотите покидать его. Куда вы отправитесь после "Реала"? Нет ничего лучше. Может, один или два клуба приближаются к нему, но они тоже не лучше "Реала". Я не разговаривал с Гаретом о слухах, но не думаю, что они на него влияют. Он отлично провел прошлый сезон, выиграл Лигу чемпионов. Он в лучшем клубе.