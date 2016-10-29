Кравец сыграет против "Барселоны" с первых минут

Стали известны составы "Барселоны" и "Гранады" на матч 10-го тура чемпионата Испании. Наставник каталонцев Луис Энрике сделал две замены по сравнению с предыдущим поединком против "Валенсии" (3:2). С первых минут на поле вместо Серхио Бускетса и травмированного Андреса Иньесты появятся Рафинья и Денис Суарес. В стартовом составе "Гранады" появится форвард сборной Украины Артем Кравец. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Барселона": тер Штеген - Серхи Роберто, Юмтити, Маскерано, Динь - Д. Суарес, Рафинья, Ракитич - Месси, Л. Суарес, Неймар.

Запасные - Силлессен, Бускетс, Пако Алькасер, Андре Гомеш, Аленья, Нили, Марлон.

"Гранада": Очоа - Сильва, Сонье, Везу, Ломбан - Уче, Тораль, Перейра, Карсела-Гонсалес - Куэнка, Кравец.

Запасные - Ойер Оласабаль, Тито, Сампер, Бога, Ангбан, Ацили, Барраль.

Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча "Барселона" - "Гранада"