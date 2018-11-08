Коутинью выбыл на несколько недель из-за травмы и может пропустить игру с "Атлетико"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью будет восстанавливаться от травмы в течение двух-трех недель, сообщает Твиттер каталонского клуба. Медики диагностировали небольшой разрыв мышцы левой ноги.
Сегодня медики "Барселоны" выявили разрыв левой двуглавой мышцы бедра у Коутинью. Он может пропустить матч с "Атлетико" в ла лиге, который осстоится 25 ноября.
В текущем сезоне 26-летний бразилец провел за сине-гранатовых 16 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.
❗MEDICAL COMMUNIQUÉ@Phil_Coutinho to be out for two to three weeks.– FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 ноября 2018 г.
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