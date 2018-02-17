Коутинью - в запасе "Барселоны" на матч с "Эйбаром"

Стали известны составы "Эйбара" и "Барселоны" на матч 24-го тура чемпионата Испании. Хавбек каталонцев Филиппе Коутинью остался в запасе.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Эйбар": Дмитрович, Пенья, Рамис, Арбилья, Хосе Анхель - Дани Гарсия, Диоп - Орельяна, Хоан Хордан, Инуи - Кике.

Запасные - Асьер Риесго, Капа, Ломан, Эскаланте, Педро Леон, Шарлес, Алехо.

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба - Паулинью, Ракитич, Бускетс, Иньеста - Месси, Л. Суарес.

Запасные - Силлессен, Семеду, Динь, Видаль, Мина, Коутинью, Дембеле.

Матч "Эйбар" - "Барселона" начнется в 18.15 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча.