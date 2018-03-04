Коутинью - в стартовом составе "Барселоны" на матч с "Атлетико"

Тренерский штаб "Барселоны" во главе с Эрнесто Вальверде определился со стратовым составом на матч 27-го тура чемпионата Испании против "Атлетико". У каталонцев с первых минут на поле выйдет новичок Филиппе Коутинью.

Полностью заявка "Барселоны" на матч с "Атлетико" выглядит следующим образом:

Стартовый состав: тер Штеген - Серджи Роберто, Пике, Юмтити, Альба - Бускетс, Ракитич, Иньеста, Коутинью - Суарес, Месси.

Запасные: Силиссен, Паулинью, Дембеле, Алькасер, Динь, Гомиш, Фермален.

Матч "Барселона" - "Атлетико" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 18.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.