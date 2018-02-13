19:24 | Футбол — Испания

Коутинью собрал документы для получения португальского гражданства


По информации Mundo Deportivo, полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью намерен получить португальское гражданство. Отмечается, что футболист уже готовит документы для подачи.

Он сможет получить паспорт, так как его жена – уроженка Португалии, и пара состоит в браке три года. По законам страны, теперь и сам футболист может сменить гражданство.

В случае, если заявка будет одобрена, Коутинью перестанет быть игроком без паспорта страны Евросоюза и освободит это место в заявке "Барселоны". Напомним, что в чемпионате Испании клубы могут иметь в составе не больше трех игроков без паспорта.

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