Коутинью провел первую тренировку в "Барселоне"

Новичок "Барселоны"​ полузащитник Филиппе Коутинью провел первую полноценную тренировку в составе каталонцев, информирует официальный сайт клуба. Напомним, что после перехода из "Ливерпуля" 25-летний бразилец пропустил две недели из-за травмы бедра. Его дебют за "Барселону" должен состояться в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании с "Эспаньолом", который пройдет в четверг.