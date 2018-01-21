Коутинью провел первую тренировку в "Барселоне"

Новичок "Барселоны" полузащитник Филиппе Коутинью провел первую полноценную тренировку в составе каталонцев, информирует официальный сайт клуба. Напомним, что после перехода из "Ливерпуля" 25-летний бразилец пропустил две недели из-за травмы бедра. Его дебют за "Барселону" должен состояться в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании с "Эспаньолом", который пройдет в четверг.
📷 🇧🇷 Bem-vindo! Great to see @Phil_Coutinho training with his new Barça team-mates today! 🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/hw6iGHCJKB– FC Barcelona (@FCBarcelona) 20 января 2018 г.
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Ждём дебют!!!!!!
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