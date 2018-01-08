Коутинью пропустит из-за травмы около трех недель

Новичок "Барселоны" Филиппе Коутинью пропустит около трех недель, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Пройденное бразильским полузащитником утром медобследование выявило у него травму правого бедра. Ранее сообщалось, что проблемы с мышцами беспокоили Коутинью в последние недели, поэтому им на обследовании было уделено особое внимание.

Напомним, что Коутинью перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в субботу, сумма трансфера оценивается в 160 миллионов евро (из них 40 - бонусы).

Саге конец. Коутинью - самый дорогой игрок в истории "Барселоны"