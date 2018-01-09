Коутинью познакомился с партнерами по "Барселоне"

Новичок "Барселоны" Филиппе Коутинью познакомился со своими новыми партнерами по команде, сообщает Твиттер каталонского клуба. 25-летний бразилец пообщался с защитником Жераром Пике, нападающим Луисом Суаресом и полузащитником Паулинью.
Напомним, ранее Коутинью подписал контракт с сине-гранатовыми на 5,5 лет. Его трансфер оценивается в 160 миллионов евро (40 из которых – бонусы).
Под бразильской звездой. Что изменится в "Барселоне" с приходом Коутинью?
👋 @Phil_Coutinho meets some of his new Barça team-mates!– FC Barcelona (@FCBarcelona) 9 января 2018 г.
🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/DV5fL85ihu
Serenky25
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