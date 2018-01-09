16:21 9 января | Футбол — Испания

Коутинью познакомился с партнерами по "Барселоне"

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Новичок "Барселоны" Филиппе Коутинью познакомился со своими новыми партнерами по команде, сообщает Твиттер каталонского клуба. 25-летний бразилец пообщался с защитником Жераром Пике, нападающим Луисом Суаресом и полузащитником Паулинью.

Напомним, ранее Коутинью подписал контракт с сине-гранатовыми на 5,5 лет. Его трансфер оценивается в 160 миллионов евро (40 из которых – бонусы).

Под бразильской звездой. Что изменится в "Барселоне" с приходом Коутинью?​

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Serenky25

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