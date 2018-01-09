Коутинью познакомился с партнерами по "Барселоне"

Новичок "Барселоны" Филиппе Коутинью познакомился со своими новыми партнерами по команде, сообщает Твиттер каталонского клуба. 25-летний бразилец пообщался с защитником Жераром Пике, нападающим Луисом Суаресом и полузащитником Паулинью.

Напомним, ранее Коутинью подписал контракт с сине-гранатовыми на 5,5 лет. Его трансфер оценивается в 160 миллионов евро (40 из которых – бонусы).

Под бразильской звездой. Что изменится в "Барселоне" с приходом Коутинью?​