Коутинью после ухода Маскерано получил в "Барселоне" 14-й номер

"Барселона" на своем официальном сайте объявила, что новичок команды полузащитник Филиппе Коутинью будет выступать в команде под 14-м номером. Ранее под ним выступал защитник Хавьер Маскерано, 24 января перешедший в "Хэбэй Чайна Форчун".
Отметим, что 14-й номер был любимым у легендарного нападающего "Барселоны" Йохана Кройфа. Он выступал под ним за "Аякс" и сборную Голландии, а в составе каталонцев играл под 9-м номером. Сам 25-летний бразилец до перехода в клуб из Каталонии выступал за "Ливерпуль" под 10-м номером.
🔵🔴 @Phil_Coutinho's Barça squad number has been confirmed!#Coutinho14https://t.co/LfKAORZVuz– FC Barcelona (@FCBarcelona) 24 января 2018 г.
- Барселона (Футбол)
- Ливерпуль
- Аякс
- Хавьер Маскерано
- Сборная Голландии (Футбол)
- Йохан Кройф
- Филиппе Коутинью
- Хэбэй Чайна Форчун
sidnet78
надо устроить новую презентацию)
20:42