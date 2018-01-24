Коутинью после ухода Маскерано получил в "Барселоне" 14-й номер

"Барселона" на своем официальном сайте объявила, что новичок команды полузащитник Филиппе Коутинью будет выступать в команде под 14-м номером. Ранее под ним выступал защитник Хавьер Маскерано, 24 января перешедший в "Хэбэй Чайна Форчун".

Отметим, что 14-й номер был любимым у легендарного нападающего "Барселоны" Йохана Кройфа. Он выступал под ним за "Аякс" и сборную Голландии, а в составе каталонцев играл под 9-м номером. Сам 25-летний бразилец до перехода в клуб из Каталонии выступал за "Ливерпуль" под 10-м номером.