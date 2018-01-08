Коутинью подписал контракт с "Барселоной"

Новичок "Барселоны" Филиппе Коутинью после медицинского осмотра подписал с каталонским клубом контракт. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до лета 2023 года. В нем прописана сумма отступных в 400 миллионов евро. Сегодня Коутинью будет представлен прессе в качестве игрока каталонского клуба.
Напомним, что Коутинью перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в субботу, сумма трансфера оценивается в 160 миллионов евро (из них 40 – бонусы).
🖊 Done deal! @Phil_Coutinho– FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 января 2018 г.
🔵🔴 #CoutinhoDay pic.twitter.com/8djvhmytAO
Artorixus
Ну а что Промес, неужели досвидос Спартак?
19:42 8 января
alar
И молодец!
15:23 8 января