Коутинью подписал контракт с "Барселоной"

Новичок "Барселоны" Филиппе Коутинью после медицинского осмотра подписал с каталонским клубом контракт. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до лета 2023 года. В нем прописана сумма отступных в 400 миллионов евро. Сегодня Коутинью будет представлен прессе в качестве игрока каталонского клуба.

Напомним, что Коутинью перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в субботу, сумма трансфера оценивается в 160 миллионов евро (из них 40 – бонусы).