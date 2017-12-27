Коутинью обсуждал с Паулинью трансфер в "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Паулинью сказал, что уже обсуждал с хавбеком "Ливерпуля" Филиппе Коутинью его переход в испанский клуб. Также бразильский хавбек сине-гранатовых сказал, что консультирует соотечественника по бытовым вопросам о жизни в городе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Коутинью перейдет в "Барселону" за 150 миллионов евро, а его контракт с клубом будет рассчитан на 5 лет.

- Я уже шучу, что люди занимаются поиском дома для него, - цитирует Mundo Deportivo Паулинью. - Я пытаюсь предоставить ему основную информацию - самое важное из того, что может понадобиться ему или его семье. Барселона - отличный город, который может предложить ему и его семье все. Перед переездом нужно подумать, прежде чем принять решение. Я думаю, что если есть возможность приехать сюда, ей надо воспользоваться.

Паулинью - очень быстрый, подвижный игрок. Он предоставляет тем, кто играет в центре, много вариантов для передач, всегда ищет свободное пространство, чтобы организовать гол. Он может играть на двух или трех позициях. Думаю, он поможет тренеру и игрокам.А я постараюсь поддержать его.

В этом сезоне Коутинью принял участие в 19 матчах во всех клубных турнирах, забив 12 мячей и сделав 9 результативных передач.