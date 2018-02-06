Коутинью: "Иньеста - гений, второго такого быть не может"

Полузащитник "Барселоны" Коутинью высоко отозвался о своем одноклубнике Андресе Иньесте. По словам бразильца, испанский хавбек – гений.

– Это непередаваемое чувство, когда сидишь в раздевалке и видишь рядом Андреса Иньесту, Лионеля Месси, Луиса Суареса и Серхио Бускетса и всех остальных, – передает La Liga World слова Коутинью. – В детстве я смотрел на них по телевизору или играл за них на приставе, а теперь делю с ними одну раздевалку.

Иньеста – гений. Я надеюсь многому научиться у него. Конечно, второго Иньесты быть не может. Я пришел в "Барселону", чтобы создать свою историю и учиться у этих великих игроков.