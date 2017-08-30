Коутинью и Неймар говорили, что "Реал" является для них клубом мечты

Испанское издание Marca опубликовало интервью полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутинью и нападающего "ПСЖ" Неймара, которое они дали в 2008 году. Тогда они выступали за "Васко да Гама" и "Сантос" соответственно. Оба заявили, что "Реал" является для них клубом мечты.

– Клуб моей мечты? "Реал". Это лучшая команда в мире, – отметил Коутинью. То же самое сказал Неймар.

Неймар через пять лет после того интервью перешел в "Барселону", а недавно за 222 миллиона евро стал игроком "ПСЖ". Коутинью начал выступать в европе за "Интер", а теперь, по информации СМИ, может сменить Ливерпуль на "Барселону".