20:20 8 января | Футбол — Испания

Коутинью будет играть в "Барселоне" под номером Кройфа

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Новичок "Барселоны" Филиппе Коутинью будет выступать за каталонскую команду под 14-м номером, сообщает Sky Sports.

 
Лионель МЕССИ (в центре) и Луис СУАРЕС (слева) приветствуют новичка - Филиппе КОУТИНЬЮ.Под бразильской звездой. Что изменится в "Барселоне" с приходом Коутинью?

Презентация 25-летнего бразильца в качестве игрока сине-гранатовых и церемония подписания контракта состоялись в понедельник. Во время мероприятия не было названо, под каким номером хавбек будет играть хавбек.

Отметим, что в сезоне-2017/18 под 14-м номером в "Барселоне" играет Хавьер Маскерано. Ожидается, что зимой аргентинский защитник покинет команду.

Кроме того, 14-й номер был любимым у легендарного нападающего "Барселоны" Йохана Кройфа. Он выступал под ним за "Аякс" и сборную Голландии, а в составе каталонцев играл под 9-м номером. 

В "Ливерпуле" Коутинью играл под 10-м номером, который в "Барселоне" долгие годы принадлежит Лионелю Месси.

Сегодня. Барселона. Презентация Филиппе КОУТИНЬЮ в &quot;Барселоне&quot;.

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

ну, хоть так исправили)

23:58 8 января

shpasic

да я в шутку. то, что ляпов в ленте новостей очень много - это факт. сейчас, кстати, по МатчТВ идёт передача про историю Барселоны (и про Кройфа в том числе).

22:21 8 января

Cruijff

Цитирую: "Ранее под этим номером в составе каталонцев выступал легендарный голландец Йохан Кройф". Как тут ещё можно понять?! Может, я слишком придирчив, но ведь они за эти статьи деньги, наверное, получают! Наверное, можно хоть чуть-чуть подготовиться-то! Хотя бы фотографии Кройффа в футболке Барсы найти в интернете и посмотреть на номер на них...

22:18 8 января

shpasic

видимо, они имели в виду, что Коутиньо будет играть в Барселоне, в которой играл Кройф, под тем же номером, что был у Кройфа в сборной Нидерландов.

21:56 8 января

Cruijff

Чушь! Кройфф НИКОГДА не играл в Барсе под номером 14. Тогдашний регламент не позволял игрокам выходить на поле в основе с номером больше 11. Кройфф ВСЕГДА играл в Барсе под номером 9!

21:39 8 января