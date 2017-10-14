Сегодня состоится матч 8-го тура чемпионата Испании между "Атлетико" и "Барселоной". Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Атлетико" - "Барселона"

Прогноз Winline – П1 2.86 – Н 3.43 – П2 2.50

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" - "Барселона".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Атлетико": Облак - Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис - Коке, Сауль, Габи, Карраско - Гризманн, Корреа.

"Барселона": тер Штеген - Нелсон Семеду, Пике, Юмтити, Жорди Альба - Ракитич, Бускетс, Иньеста - Паулинью, Месси, Л. Суарес.

ПОТЕРИ: Эрнандез, Фернандес (оба - травма) - Рафинья, Дембеле (оба - травма).