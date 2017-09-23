Сегодня состоится матч 6-го тура чемпионата Испании между "Алавесом" и "Реалом". Встреча начнется в 17.15 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Алавес" - "Реал"
Прогноз Winline – П1 16.0 – Н 8.14 – П2 1.14
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Алавес" - "Реал".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Алавес": Пачеко - Вигарай, Родригу Эли, Марипан, Дуарте - Даниэль Торрес, Ману Гарсия - Ибаи Гомес, Медран, Бурги - Мунир.
"Реал": Кейлор Навас - Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Начо - Модрич, Каземиру, Иско - Асенсио - Бэйл, Криштиану Роналду.
ПОТЕРИ: Лагуардия, Эрнандес, Кркич (все - травма) - Эрнандез, Ковачич, Бензема (все - травма).