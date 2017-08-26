"Барселона" обыграла "Алаваес" в финале Кубка Испании, но не забыла домашнего поражения в чемпионате. Фото REUTERS

Сегодня состоится матч 2-го тура чемпионата Испании между "Алавесом" и "Барселоной". Встреча начнется в 19.15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Алавес" - "Барселона"

Прогноз WinLine – П1 9.89 – Н 5.65 – П2 1.30

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Алавес" - "Барселона".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Алавес": Пачеко - Вигарай, Эли, Алексис, Эрнандес - Ману Гарсия, Пина - Гомес, Ромеро, Бурги - Сантос.

"Барселона": тер Штеген - Нелсон Семеду, Пике, Юмтити, Жорди Альба - Ракитич, Бускетс, Иньеста - Серхи Роберто, Месси, Деулофеу.

ПОТЕРИ: Лагуардия (травма) - Фермален, Рафинья, Л. Суарес (все - травма).

ПРОГНОЗ

Прогноз “СЭ” – 0:3