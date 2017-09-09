Котировки букмекеров на дерби "Барселона" - "Эспаньол"

Сегодня состоится матч 3-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Эспаньолом"​. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Барселона" - "Эспаньол"

Прогноз WinLine – П1 1.15 – Н 7.03 – П2 13.0

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Эспаньол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Барселона": Тер Штеген - Нелсон Семеду, Пике, Юмтити, Жорди Альба - Ракитич, Бускетс, Иньеста - Месси, Суарес, Дембеле.

"Эспаньол": Пау Лопес - Виктор Санчес, Давид Лопес, Налду, Мартин - Хурадо, Диоп, Хави Фуэго, Пьятти - Леу Баптистан, Морено.

ПОТЕРИ: Рафинья (травма) - Дуарте, Васкес (оба - травма).

ПРОГНОЗ

21:45. БАРСЕЛОНА – ЭСПАНЬОЛ. Прогноз "СЭ" – 3:1.