Коста приступил к тренировкам в "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Диегу Коста начал тренировки на базе команды, информирует клубная пресс-служба. Накануне форвард занимался в спортзале, а сегодня провел работу с мячом на тренировочном поле команды.
Напомним, что Коста перешел в "Атлетико" из "Челси" 21 сентября за 60 миллионов евро. За мадридцев футболист не сможет играть до января, когда истечет трансферный бан "матрасников". Все это время игрок будет только тренироваться.
🏧 @diegocosta saltó al césped en su segundo día de trabajo en la Ciudad Deportiva Wanda 🔴⚪️– Atlético de Madrid (@Atleti) 28 сентября 2017 г.
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