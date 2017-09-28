Коста приступил к тренировкам в "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Диегу Коста начал тренировки на базе команды, информирует клубная пресс-служба. Накануне форвард занимался в спортзале, а сегодня провел работу с мячом на тренировочном поле команды.

Напомним, что Коста перешел в "Атлетико" из "Челси" 21 сентября за 60 миллионов евро. За мадридцев футболист не сможет играть до января, когда истечет трансферный бан "матрасников". Все это время игрок будет только тренироваться.