Корреа продлил контракт с "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Анхель Корреа продлил контракт с клубом. Новое соглашение с 23-летним аргентинцем рассчитано до 2024 года.

Корреа выступает за "Атлетико" с 2014 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей в составе мадридского клуба, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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