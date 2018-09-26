Корреа продлил контракт с "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Анхель Корреа продлил контракт с клубом. Новое соглашение с 23-летним аргентинцем рассчитано до 2024 года.
📝 | RENOVACIÓN– Atlético de Madrid (@Atleti) 26 сентября 2018 г.
El internacional argentino @AngelCorrea32 amplía su contrato hasta 2024.
➡ https://t.co/qHzdxvryhU#AúpaAtleti #Correa2024 pic.twitter.com/wxfG3yCoCC
Корреа выступает за "Атлетико" с 2014 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей в составе мадридского клуба, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Загрузка...