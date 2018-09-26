20:31 | Футбол — Испания

Корреа продлил контракт с "Атлетико"

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Нападающий "Атлетико"  Анхель Корреа продлил контракт с клубом. Новое соглашение с 23-летним аргентинцем рассчитано до 2024 года.

Корреа выступает за "Атлетико" с 2014 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей в составе мадридского клуба, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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