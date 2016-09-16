13:18 | ФУТБОЛ — Испания

Контракт Симеоне с "Атлетико" сокращен на два года

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне сократил срок контракта с клубом на два сезона, сообщает AS. Предыдущее соглашение действовало до лета 2020 года, новый контракт истекает в 2018 году. Аргентинец принял мадридский клуб по ходу сезона-2011/12, выиграл с ним чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и дважды добрался до финала Лиги чемпионов.

Сам Симеоне отметил, что сокращение срока соглашения ничего не меняет, его все устраивает в клубе, и он может продлить контракт в ближайшие годы.

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