Контракт Симеоне с "Атлетико" сокращен на два года

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне сократил срок контракта с клубом на два сезона, сообщает AS. Предыдущее соглашение действовало до лета 2020 года, новый контракт истекает в 2018 году. Аргентинец принял мадридский клуб по ходу сезона-2011/12, выиграл с ним чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и дважды добрался до финала Лиги чемпионов.

Сам Симеоне отметил, что сокращение срока соглашения ничего не меняет, его все устраивает в клубе, и он может продлить контракт в ближайшие годы.