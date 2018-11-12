Конте - об отказе возглавить "Реал": "Предпочитаю подождать с новой работой до июня"

Итальянец Антонио Конте объяснил, почему отказался от предложения возглавить "Реал". Специалист был главным претендентом на должность после отставки Хулена Лопетеги, но, по его словам, он предпочитает приступать к новой работе в межсезонье.

- Я такой тип тренера, который предпочитает подождать до июня, прежде чем искать новую работу. Но кто знает, может, в ближайшие 2-3 месяца желание тренировать вернется, и получится, что я сейчас солгал, - цитирует AS Конте. - Где я вижу себя? Ну, сейчас я дома (смеется). Я учусь, смотрю игры и работу моих коллег. Вернуться в Италию? Кто знает. Я итальянец, я счастлив здесь, но не исключаю работу за границей.

Конте ранее возглавлял итальянские "Ареццо", "Бари", "Аталанту", "Сиену", "Ювентус", после чего работал со сборной Италии, а последние два сезона был главным тренером "Челси". Этим летом он покинул лондонцев, с которыми в прошлом году стал чемпионом Англии, а в этом - выиграл Кубок страны.