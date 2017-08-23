Компания отца Неймара ответила "Барселоне" на ее жалобу

Компания отца Неймара NN Consultoria выступила с заявлением по поводу спора игрока с "Барселоной". Напомним, каталонцы пообещали подать в суд на перешедшего в "ПСЖ" форварда за нарушение условий контракта, а сам Неймар подаст ответную жалобу по поводу невыплаты клубом комиссии в размере 26 миллионов евро за продление контракта в 2016 году.

– Следует отметить, что новость об иске "Барселоны" мы встретили с удивлением, – говорится в сообщении NN Consultoria. – Игрок полностью выполнил свой контракт, заплатив за уход сумму, согласованную с "Барселоной". После полного анализа этой жалобы Неймар выстроит свою защиту.

Что касается бонусов, связанных с продлением контракта в 2016 году и невыплаченных "Барселоной", считаем необходимым сообщить, что игрок уже открыл процедуру разбирательств, чтобы вернуть эту сумму через компетентные органы.