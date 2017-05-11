Компания из Саудовской Аравии "арендовала" Криштиану Роналду на 4,5 часа

Нападающего "Реала" Криштиану Роналду можно "арендовать", утверждают авторы книги "Football Leaks: The Dirty Business of Football", журналисты Михаэль Вульцингер и Рафаэль Бушманн. В книге рассказывается о том, как в 2013 году компания из Саудовской Аравии заплатила 920 тысяч фунтов стерлингов, чтобы "подписать" португальца на четыре с половиной часа.

По данным источника, в эту сумму вошла фотосессия с игроком, также он подписал пять футболок, позволил заплатившей такую цену фирме использовать его образ в региональной рекламе на протяжении одного дня.