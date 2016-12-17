Компания хотела убедить Переса купить Кондогбья в "Реал", организовав вечеринку с проститутками

Компания Doyen Sports в 2013 году пыталась убедить владельца "Реала" Флорентино Переса купить полузащитника Жоффре Кондогбья, сообщает GFFN со ссылкой на опубликованные документы Football Leaks. В 2012 году компания купила 50 процентов прав на игрока (тогда ФИФА еще разрешала владеть правами на футболистов третьим лицам). Следующим летом спортивный директор Doyen Sports Нелио Лукас решил, что футболиста необходимо продать после победы француза на молодежном чемпионате мира. На тот момент Кондогбья защищал цвета "Севильи", а отступные за него составляли 20 миллионов евро.

Для того, чтобы убедить Переса, компания организовала в роскошной квартире размером 650 кв. м вечеринку, на которую в числе прочих пригласила проституток. Одно из сообщений в приложении WhattsApp, опубликованных Football Leaks, принадлежит некоему Арифу Эфенди, который написал Нелио Лукасу: "Я в Майами. Вечер был сумасшедшим. Я пригласил несколько президентов. Пришел даже Флорентино. Очень забавный. Он снял галстук и танцевал".

В 2013 году Кондогбья все же перешел из "Севильи", но не в "Реал", а в "Монако". А с лета 2015 года защищает цвета "Интера".