Коке: "Судья не должен был ставить пенальти в ворота "Атлетико" после падения Криштиану Роналду"

Полузащитник "Атлетико" Коке заявил, что его команда не заслуживала крупного поражения в игре 12-го тура чемпионата Испании против "Реала" (0:3). Футболист посетовал на неверно назначенный пенальти в ворота "матрасников", после чего нападающий гостей Криштиану Роналду забил второй из трей мячей в поединке.

– Мы разочарованы итоговым результатом, – цитирует Marca Коке. – Нам остается лишь поздравить оппонентов. Первый гол они забили после рикошета, а второй с пенальти, который заработал Криштиану Роналду, но которого, судя по всему, не было. При счете 0:2 нам уже было сложно вернуться в игру.

Отметим, что сегодня радиостанция COPE опубликовала диалог между Коке и Криштиану Роналду во время их стычки по ходу встречи. Испанец назвал португальца геем, на что 31-летний футболист ответил: "Да, я гей, но зато я очень богат".