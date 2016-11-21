12:49 | ФУТБОЛ — Испания

Коке: "Судья не должен был ставить пенальти в ворота "Атлетико" после падения Криштиану Роналду"

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Полузащитник "Атлетико" Коке заявил, что его команда не заслуживала крупного поражения в игре 12-го тура чемпионата Испании против "Реала" (0:3). Футболист посетовал на неверно назначенный пенальти в ворота "матрасников", после чего нападающий гостей Криштиану Роналду забил второй из трей мячей в поединке.

 
Суббота. Мадрид. "Атлетико" - "Реал" - 0:3. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ празднует второй гол в ворота хозяев.Роналду-шоу в последнем дерби на "Висенте Кальдерон". "Реал" разгромил "Атлетико"

– Мы разочарованы итоговым результатом, – цитирует Marca Коке. – Нам остается лишь поздравить оппонентов. Первый гол они забили после рикошета, а второй с пенальти, который заработал Криштиану Роналду, но которого, судя по всему, не было. При счете 0:2 нам уже было сложно вернуться в игру.

Отметим, что сегодня радиостанция COPE опубликовала диалог между Коке и Криштиану Роналду во время их стычки по ходу встречи. Испанец назвал португальца геем, на что 31-летний футболист ответил: "Да, я гей, но зато я очень богат".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ziggy1976

а то мы не знали...))

13:13

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