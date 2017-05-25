Коке хочет закончить карьеру в "Атлетико"

Полузащитник "Атлетико" Коке продлил контракт с клубом и выразил надежду, что сможет завершить здесь карьеру. Новый контракт Коке рассчитан до 2024 года. Сумма отступных по новому 7-летнему соглашению 25-летнего испанца составляет 150 миллионов евро. Всего Коке провел за мадридский клуб 323 матча, в которых забил 28 мячей и отдал 83 передачи.

– "Атлетико" – клуб моей жизни, это честь для меня, стать частью будущего команды, – цитирует сайт "Атлетико" Коке. – Мечтаю закончить здесь карьеру, но для начала стать капитаном на долгое время. Это моя мечта. Я начал карьеру здесь, я болельщик клуба с самого детства. Надеюсь, что проведу здесь всю карьеру.