Коке: "Атлетико" продолжает борьбу с "Севильей" за третье место"

Полузащитник "Атлетико" Коке после поражения от "Вильярреала" (0:1) в матче 34-го тура ла лиги отметил, что его команда до сих пор продолжает борьбу за третье место в чемпионате с "Севильей". 25-летний игрок заявил, что 29 апреля "Атлетико" ждет очередной финал с "Лас-Пальмасом".

– Мы знали, что соперник будет играть на контратаках, – цитирует Marca Коке. – Они ждали своего шанса и в конечном итоге воспользовались им. В последнее время "Вильярреал" показывает отличный футбол. Хочу поздравить их с заслуженной победой.

Что касается нас, то мы просто должны выполнять свою работу. "Атлетико"продолжает борьбу с "Севильей" за третье место. В любом случае, наше положение зависит только от нас. Никто не говорил, что будет просто. В субботу нас ждет очередной финал, где мы должны одержать победу.

Мадридская команда после 34 матчей занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 68 очков. В активе у идущей четвертой "Севильи" 65 баллов и одна игра в запасе.