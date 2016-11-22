08:47 | ФУТБОЛ — Испания

Коке: "Атлетико" должен забыть о поражении от "Реала"

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Полузащитник "Атлетико" Коке уверен, что команда как можно быстрее должна забыть о поражении в матче 12-го тура чемпионата Испании от "Реала" (0:3). По его словам, "матрасники" нацелены на успех. Ближайшую встречу подопечные Диего Симеоне проведут 23 ноября против ПСВ. 

- "Атлетико" не должен оглядываться на предыдущие результаты, - приводит Football Espana слова Коке. - Необходимо двигаться вперед. Мы тяжело переживаем поражение от "Реала", но команда нацелена на успех, потому что в нашем составе много хороших игроков.

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