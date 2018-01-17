"Когда тебя купил "Реал", они говорили, что ты просто имя, чтобы продавать футболки". Открытое письмо сестры Роналду брату

Сестра нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду певица Катя Авейру в Инстаграме написала открытое письмо брату, выразив ему поддержку. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что президент мадридцев Флорентино Перес сказал агенту форварда Жорже Мендешу, чтобы тот искал для своего клиента новый клуб.

Сегодня, 17 января, сам Роналду выразил недовольство тем, что клуб, несмотря на обещание продлить контракт после завершения сезона-2016/17, так этого и не сделал. Действующее соглашение 32-летнего португальца с мадридцами рассчитано до лета 2021 года.

Это то, что я хотела сказать тебе, Криштиану.

Когда ты приехал в Лиссабон в возрасте 12 лет, полный слез и надежд, они говорили, что ты просто очередной ребенок с Мадейры. Меньше чем за пять лет ты стал игроком основного состава "Спортинга".

Когда ты проводил свои первые игры за "основу", они говорили, что ты очередной техничный эгоист. Через несколько месяцев ты перешел в "Манчестер Юнайтед".

Когда ты приехал в Англию, они говорили, что ты всего лишь перспективен. За шесть сезонов ты забил 118 мячей.

Когда тебя купил "Реал", они говорили, что ты просто имя, чтобы продавать футболки. С 2009 года ты забил 422 мяча в 418 матчах и побил практически все рекорды клуба.

Когда ты получил первый "Золотой мяч" в 2008 году, они говорили, что на этом все. Но ты выиграл еще четыре.

Когда ты стал капитаном сборной Португалии, они говорили, что ты просто очередной капитан без харизмы и лидерского духа. В 2016 году ты стал первым португальцем, поднявшим над головой кубок чемпионата Европы.

Сейчас, когда ты не забиваешь, как инопланетянин в двух или трех матчах, они говорят, что ты очередной игрок на излете карьеры, который почти закончил ее. Что ты на излете. Не беспокойся. Когда ты улыбаешься с наградой ("Золотым мячом". - Прим. "СЭ") на вершине Эйфелевой башни и всей жизни, или забиваешь очередной решающий гол, или бьешь очередной рекорд, ты заставляешь их внимательно следить за тобой. И, конечно же, аплодировать.

Бедные люди. Это все, что у них есть.