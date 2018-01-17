"Когда тебя купил "Реал", они говорили, что ты просто имя, чтобы продавать футболки". Открытое письмо сестры Роналду брату

Сестра нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду певица Катя Авейру в Инстаграме написала открытое письмо брату, выразив ему поддержку. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что президент мадридцев Флорентино Перес сказал агенту форварда Жорже Мендешу, чтобы тот искал для своего клиента новый клуб.
Сегодня, 17 января, сам Роналду выразил недовольство тем, что клуб, несмотря на обещание продлить контракт после завершения сезона-2016/17, так этого и не сделал. Действующее соглашение 32-летнего португальца с мадридцами рассчитано до лета 2021 года.
Это то, что я хотела сказать тебе, Криштиану.
Когда ты приехал в Лиссабон в возрасте 12 лет, полный слез и надежд, они говорили, что ты просто очередной ребенок с Мадейры. Меньше чем за пять лет ты стал игроком основного состава "Спортинга".
Когда ты проводил свои первые игры за "основу", они говорили, что ты очередной техничный эгоист. Через несколько месяцев ты перешел в "Манчестер Юнайтед".
Когда ты приехал в Англию, они говорили, что ты всего лишь перспективен. За шесть сезонов ты забил 118 мячей.
Когда тебя купил "Реал", они говорили, что ты просто имя, чтобы продавать футболки. С 2009 года ты забил 422 мяча в 418 матчах и побил практически все рекорды клуба.
Когда ты получил первый "Золотой мяч" в 2008 году, они говорили, что на этом все. Но ты выиграл еще четыре.
Когда ты стал капитаном сборной Португалии, они говорили, что ты просто очередной капитан без харизмы и лидерского духа. В 2016 году ты стал первым португальцем, поднявшим над головой кубок чемпионата Европы.
Сейчас, когда ты не забиваешь, как инопланетянин в двух или трех матчах, они говорят, что ты очередной игрок на излете карьеры, который почти закончил ее. Что ты на излете. Не беспокойся. Когда ты улыбаешься с наградой ("Золотым мячом". - Прим. "СЭ") на вершине Эйфелевой башни и всей жизни, или забиваешь очередной решающий гол, или бьешь очередной рекорд, ты заставляешь их внимательно следить за тобой. И, конечно же, аплодировать.
Бедные люди. Это все, что у них есть.
ERA SÓ ISTO QUE TE QUERIA DIZER, CRISTIANO Quando aos doze anos chegaste a Lisboa, carregado de lágrimas e de esperanças, eles disseram que eras só mais um miúdo madeirense. Em menos de cinco anos estavas a jogar na equipa principal do Sporting. Quando fizeste os primeiros jogos com os seniores, eles disseram que eras só mais um puto habilidoso. Alguns meses depois assinaste pelo Manchester United. Quando chegaste a Inglaterra, eles disseram que eras só uma promessa. Em seis épocas fizeste 118 golos. Quando o Real Madrid te contratou, eles disseram que eras só um nome para vender camisolas. Desde 2009 já marcaste 422 golos em 418 jogos e já bateste praticamente todos os recordes que tinhas para bater no clube. Quando em 2008 recebeste a primeira Bola de Ouro, eles disseram que ia ser só essa. Já ganhaste mais quatro. Quando te tornaste capitão da selecção, eles disseram que eras só mais um capitão sem carisma, sem espírito de liderança. Em 2016 foste o primeiro português de sempre a levantar a Taça de Campeão Europeu de Selecções. Agora, que não marcas como um extraterrestre há dois ou três jogos, eles dizem que és só mais um jogador em fim de carreira, quase acabado, a dar as últimas, na curva descendente. Não te preocupes. Quando sorrires com um troféu na mão no alto de uma Torre Eiffel desta vida, ou quando marcares mais um golo decisivo, ou quando bateres mais um recorde, vais tê-los lá a olhar-te, atentos. A aplaudir, claro. Coitados. É só o que lhes resta. Com estima e agradecimento, Pedro.. @pedrochagasfreitas #orgulho #aindatensnaisparafazer #coitadoselesnãosabemnada #calmaosfilhpsdedeussemprebrilham #deusnocomando🙏
- Реал (Футбол)
- Спортинг Л
- Манчестер Юнайтед
- Сборная Португалии (футбол)
- Криштиану Роналду
- Флорентино Перес
- Жорже Мендеш (агент)
Дядька
sergey.v1968 А так - коллеги, что она сказала не так? В Англии забивать сложнее ____________________ Здравствуйте приехали. В Англии как раз более открытый футбол и средняя результативность традиционно выше.
15:19
dmitriynuh1884
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
15:03
inspire
sergey.v1968 Так что не так она сказала? Повторю: единственное, что не нравится мне, - это открытые письма родственников вместо звонков =============== звонок брату, это звонок поддержки, а открытое письмо это плаксивый пафос и PR ... противно.
14:52
Храбрец*
ПиАр-команда работает на имидж отлично!
14:42
sergey.v1968
По факту - написала всё по делу. Правда, не понимаю, почему сестра не может поднять трубку, набрать номер и сказать это брату лично. А так - коллеги, что она сказала не так? В Англии забивать сложнее - он забивал под 20 в среднем; в Реале он побил все рекорды клуба? - да. С ним Реал взял 2 Лиги, причём подряд, что никому не удавалось ранее? - да. Он взял 5 ЗМ, из них 4 - в Реале? - Да. Так что не так она сказала? Повторю: единственное, что не нравится мне, - это открытые письма родственников вместо звонков. ну не могу представить, как я бы вместо звонка маме писал открытое письмо...
14:29
Delavar-80
цинично. Ну а где в ее словах не правда то, нытики?)
14:27
tchouk
а чего это он в зенитовской форме? у Полоза майку выменял?
14:16
Разбанен досрочно
или перевод такой или у нее рассеянное сознание. за 6 сезонов 118 мячей для нападающего с претензией - не такие безумные цифры. и самое главное: оказывается он плачет с самого детства. "...полный слез и надежд...". гёлбой.
14:14
belodachnik
*подкинь
13:50
belodachnik
Кристиан, такая сестра у тебя хорошая, подкинет ей пару миллионов на красоту. У тебя не убудет. Ни миллионов, ни красоты.
13:49
fcsmfan
К окончанию действующего контракта ему будет 36,5 лет! Куда его продлить? До 40 лет с повышением ЗП?!
13:42
Jean4
32 года надо думать! Так еще и действующий контракт до 35 лет, куда дальше то продлевать?
13:41
belodachnik
Я плАчу
13:30
Дядька
Сколько плаксивого пафоса, и все только из-за того что з/п (причем вполне обоснованно) не подняли ) А еще нытье и обида, что не рвались защищать от претензий налоговых органов. Нытье, что Перес (ах какой негодяй!) имел неосторожность пообещать золотой мяч Неймару. Какое нытье следующее?
13:23
bvp
Сеструхе надо романы писать (если конечно это она написала сама).
13:23
sidnet78
и месси упомянула)))
13:00