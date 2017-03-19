Коэнтрау признался, что дал взятку для получения водительских прав

Защитник "Реала" Фабиу Коэнтрау во время судебного слушания в Браге признался, что в 2012 году дал взятку в 4 тысячи евро, чтобы пройти экзамен по вождению, информирует O Jogo. Футболист рассказал, что один из экзаменаторов подсказывал ему правильные ответы жестами рук. Коэнтрау подчеркнул, что знал ответы только на половину вопросов, поскольку в связи с плотным графиком тренировок.

Суд постановил, что футболист "Королевского клуба" обязан перечислить 3 тысячи евро в благотворительный продовольственный фонд.