Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант рассказал, что экс-хавбек "Барселоны" Роналдинью разглядел огромный потенциал в Лионеле Месси еще когда тому было 17-18 лет. 30-летний аргентинец уже побил ряд бомбардирских рекордов клуба и чемпионата Испании, выиграл с "Барсой" 30 трофеев и стал пятикратным обладателем "Золотого мяча". Сегодня он сочетался браком с подругой детства Антонеллой Рокуццо.

- Кажется, Месси было 18 лет. Может, 17. Роналдинью подозвал его и сказал: "Коби, ты встретил футболиста, который станет величайшим игроком в истории, - цитирует ESPN Брайанта.