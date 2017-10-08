Клод Макелеле: "Зидан всегда может сказать своим игрокам: "Хэй, я же Зидан"

Бывший полузащитник "Реала" Клод Макелеле выразил мнение, что главный тренер клуба Зинедин Зидан добивается успеха с мадридцами, потому что сам был выдающимся игроком. Под руководством Зидана "Реал" выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, две Лиги чемпионов и два Суперкубка Европы подряд.

- Я не удивлен, что Зидан добивается успеха, - цитирует Marca Макелеле. - Главное, что он играл на том же уровне, что играют его подопечные, и понимает их работу. Плюс он всегда может сказать: "Хэй, я же Зидан". Справляться с раздевалкой, в которой так много выдающихся игроков, достаточно трудно. Даже если ты Зидан.