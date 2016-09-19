Клод Макелеле: "Роналдо и Зидан изменили мир футбола"

Бывший полузащитник "Реала" Клод Макелеле сравнил своих бывших одноклубников – Роналдо и Зинедина Зидана. По словам француза, это два гениальных игрока.

– Их сравнивать нельзя, они играли на разных позициях и обладали разными лидерскими качествами, – цитирует Макелеле официальный сайт УЕФА. - Я много тренировался и с Зиданом, и с Роналдо. С Зиданом мы порой оставались после занятий и отрабатывали ситуации один в один. Я знаю, почему он это делал. Он хотел постоянно работать над дриблингом и движением. Каждую игру ему доставалось от опекунов, и он хотел отрабатывать все эти ситуации на тренировках. Их нельзя сравнивать с Роналдо – это два гения, каждый из которых изменил мир футбола, но по-своему.

– Назовите лучшего футболиста, с которым вы играли в одной команде.

– Не скажу, что Зидан, поскольку это мой друг, и я всегда о нем говорю! Отмечу Ивана Эльгеру, с которым мы играли в полузащите "Реала". Мы великолепно взаимодействовали. Вместе тренировались, вместе ели. Он знал, в какую зону я буду двигаться, а я знал, в какой момент он рванет к воротам и будет бить. Мы даже не разговаривали на поле, достаточно было взгляда, чтобы понять, кто что собирается делать.