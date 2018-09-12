Клод Макелеле: "Реал" всегда останется "Реалом". Даже без Роналду"

Бывший полузащитник "Реала" Клод Макелеле считает, что мадридцы способны выигрывать трофеи и без Криштиану Роналду. Португалец минувшим летом перебрался в "Ювентус".

– "Реал" всегда останется "Реалом", – цитирует A Bola Макелеле. – Пусть там и нет сейчас Роналду. В футболе поколения меняются всегда. Клубы должны уметь с этим справляться. Нужно принимать решения, отпускать игроков, но продолжать побеждать. С каждым годом менталитет команды меняется. Но нужно упорно трудиться ради новых побед, готовить игроков, которые способны продолжать традиции.