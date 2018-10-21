Клеман Лангле: " Мы можем забивать голы и без Месси"

Защитник "Барселоны" Клеман Лангле после матча 9-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (4:2) заявил, что команда способна забивать голы и без Лионеля Месси. Нападающий получил перелом руки и пропустит 3 недели.

- Мы можем забивать голы и без Лео. Мы показали это сегодня вечером, - приводит пресс-служба клуба слова Лангле.

Месси получил травму в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (4:2) в столкновении с Фернандо Васко. Он был заменен на 26-й минуте встречи. Перед этим аргентинец забил гол и сделал результативную передачу.

"Барселона" в течение трех недель проведет два матча Лиги чемпионов с "Интером", а также сыграет с "Реалом" и "Райо Вальекано" в чемпионате Испании.

Все о чемпионате Испании – здесь.