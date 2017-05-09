Китайский клуб предложил Морате зарплату в 35 миллионов евро, но игрок отказался

Один из китайских клубов хочет заполучить нападающего "Реала" Альваро Морату. Как сообщает Marca, 24-летнему испанцу был предложен пятилетний контракт с зарплатой в 35 миллионов евро за сезон, но сам игрок хочет остаться в испанском клубе. Также отмечается, что Морату хочет заполучить "Челси", главным тренером которого является Антонио Конте, работавший с испанцем в "Ювентусе".

В текущем сезоне Альваро Мората сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 6 голевых передач.