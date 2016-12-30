01:24 | ФУТБОЛ — Испания

Китайский клуб готов заплатить за Криштиану Роналду 300 миллионов евро

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В Китае проявляют интерес к нападающему "Реала" Криштиану Роналду. Об этом сообщил агент португальца Жорже Мендеш. Китайский клуб, название которого остается неизвестным, готов предложить за форварда 300 миллионов евро и платить ему более 100 миллионов евро в год.

– Деньги – это еще не все, – приводит Sky Sports слова Мендеша. – "Реал" – это вся жизнь Криштиану Роналду.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Потом выяснится, что у китайцев капуста не настоящая, а генномодифицированная.

01:38

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