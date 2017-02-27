22:55 | ФУТБОЛ — Испания

Китайские бизнесмены могут приобрести "Бетис" за 160 миллионов евро

0
0
0
0

Китайские бизнесмены рассматривают возможность приобретения клуба "Бетис", сообщает AS. Контрольный пакет акций севильского клуба они планируют приобрести за 160 миллионов евро.

Однако сделку могут и отложить, так как 30 процентов акций "Бетиса" принадлежат фонду бывшего президента клуба Мануэля Руиса де Лоперы, которому временно запрещено проводить сделки. Последний серьезный титул команда завоевала в сезоне-2004/05, став обладателем Кубка страны. На данный момент "Бетис" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ