Китайские бизнесмены могут приобрести "Бетис" за 160 миллионов евро

Китайские бизнесмены рассматривают возможность приобретения клуба "Бетис", сообщает AS. Контрольный пакет акций севильского клуба они планируют приобрести за 160 миллионов евро.

Однако сделку могут и отложить, так как 30 процентов акций "Бетиса" принадлежат фонду бывшего президента клуба Мануэля Руиса де Лоперы, которому временно запрещено проводить сделки. Последний серьезный титул команда завоевала в сезоне-2004/05, став обладателем Кубка страны. На данный момент "Бетис" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.