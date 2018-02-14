Китайская компания продает акции "Атлетико"

Китайская корпорация Wanda, испытывающая серьезные финансовые трудности, продаст свою долю акций "Атлетико". Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, 17 процентов акций китайской компании будут проданы израильскому совладельцу "Атлетико" Quantum Pacific, который уже имеет 15 процентов акций. Сумма сделки не разглашается.

Для завершения сделки она должна быть одобрена правительством Испании. При этом Wanda останется спонсором "Атлетико", и стадион клуба сохранит название "Ванда Метрополитано".