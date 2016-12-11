14:10 | ФУТБОЛ — Испания

Китайцы предлагают "Атлетико" 100 миллионов евро за название стадиона

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Китайская компания Wanda Group, являющаяся совладельцем мадридского "Атлетико", готова щедро отблагодарить клуб за изменение названия стадиона, сообщает Marca. Новая арена будет готова к сезону-2017/18 и будет вмещать 72 тысячи зрителей.

Компания предлагает назвать строящийся стадион "Ванда Метрополитано", за что собирается заплатить 100 миллионов евро. Эта сумма будет разбита на десять лет сотрудничества с клубом, также "Атлетико" будет получать от Wanda Group бонусы за успешное выступление на различных турнирах.

Дополнительная информация

http://www.marca.com/futbol/atletico/2016/12/11/584c5244268e3ea6128b45c4.html

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