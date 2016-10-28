Кико Фемения: "Алавес" может отнять очки у "Реала"

Полузащитник "Алавеса" Кико Фемения в преддверии игры 10-го тура чемпионата Испании против "Реала" рассказал, что с теплотой вспоминает один сезон в составе молодежной команды мадридского клуба. Примечательно, что до выступления за фарм-клуб "Реала" Фемения играл за "Барселону Б".

– Вся команда очень мотивирована перед игрой с таким клубом, – цитирует Marca Фемению. – Конечно, мы хотим завоевать три очка. При удачном стечение обстоятельств "Алавес" может отнять очки у "Реала". К этому и будем стремиться.

Я с теплотой вспоминаю о времени в составе молодежной команды "Реала", хотя и был там всего год. Тем не менее, я с детства симпатизировал мадридцам и был очень рад оказаться в их академии.