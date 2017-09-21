Кике Сетьен: "Нужно знать слабости "Реала"

Главный тренер "Бетиса" Кике Сетьен остался доволен игрой команды в матче чемпионата Испании с "Реалом" (1:0). При этом он подчеркнул, что его команда могла лучше реализовывать свои моменты.

– Эта победа многое значит для нас, делает нас сильнее и увереннее, – цитирует AS Сетьена. – Мы набрали три очка, победив на "Сантьяго Бернабеу". Чтобы тут победить, нужно многое вытерпеть и воспользоваться удачей. Также нужно знать слабости "Реала". У нас были моменты, атаки. Хотя и наш вратарь был на высоте. Без этого тут не победить. Жаль, что была некая неуверенность в завершении атак. Мы могли победить комфортнее. Мы очень хорошо защищались.