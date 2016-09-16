Кике Санчес Флорес считает, что "Эспаньол" может по примеру "Спортинга" создать проблемы "Реалу"

Главный тренер "Эспаньола" Кике Санчес Флорес считает, что его команда способна успешно противостоять "Реалу" в ближайшем матче чемпионата Испании. Он был вдохновлен игрой "Спортинга", который на "Сантьяго Бернабеу" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов до последних минут вел в счете, хотя в итоге уступил – 1:2.

– Мы увидели, как "Спортинг" создал проблемы "Реалу", – цитирует A Bola Флореса. – Он закрылся в обороне и быстро контратаковал. Хотя мы понимаем, насколько "Реал" мощен, какие там сильные игроки. Мы работаем над тем, чтобы суметь сдержать "Реал", получив при этом удовольствие от игры.