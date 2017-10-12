Кике Флорес: "Эспаньол" тоже хочет играть в выходные, а не быть подружками невесты "Реала" и "Барселоны"

Главный тренер "Эспаньола" Кике Флорес в преддверии матча 8-го тура чемпионата Испании с "Леванте" подчеркнул, что клуб хотел бы проводить больше игр в выходные дни. По словам специалиста, в эти дни болельщикам удобнее посещать стадион.

– "Эспаньол" не будет подавать жалобу. Мы уважаем решения, которые приняты для защиты футбола, – приводит AS слова Флореса. – Но их необходимо лучше регулировать.

Нам приходится часто играть по пятницам и понедельниками, а болельщикам удобнее ходить на матчи в субботу и воскресенье. Мы бы тоже согласились прийти на вечеринку на выходных, а не быть подружками невесты на свадьбе "Реала" и "Барселоны".