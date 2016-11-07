12:45 | ФУТБОЛ — Испания

Кейлор Навас: "У "Леганеса" было мало моментов"

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Вратарь "Реала" Кейлор Навас доволен тем, что ему удалось не пропустить в последнем матче чемпионата Испании с "Леганесом" (3:0). В последний раз в чемпионате "Реал" не пропускал в 4-м туре, когда обыграл "Эспаньол" (2:0).

– Я всегда стремлюсь сохранить ворота в неприкосновенности, – цитирует AS Наваса. – Но в последних матчах это не удавалось сделать. Сейчас все получилось хорошо. Команда сыграла здорово, мы набрали три очка. У "Леганеса" было мало моментов, и я рад, что те, которые соперник имел, нам удалось ликвидировать.

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