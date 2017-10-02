Кейлор Навас: "Роналду приносит "Реалу" больше, чем просто голы"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас после матча 7-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (2:0) отметил хорошую игру нападающего Криштиану Роналду. Голкипер также добавил, что португалец очень важен для "королевского клуба".

– Роналду в порядке, он очень хорошо сыграл, – цитирует Football Espana Наваса. – Он ассистировал Иско в первом голе и создавал для партнеров возможности для взятия ворот. Также стоит отметить, что Роналду помогает команде в обороне.

Люди начинают его критиковать, когда он не забивает, но он забивает в важных играх и приносит клубу гораздо больше, чем просто голы. Он очень важен для нас.