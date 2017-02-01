Кейлор Навас: "Роналду неприятно, когда фанаты свистят и издеваются"

Голкипер "Реала" Кейлор Навас заявил, что нападающему Криштиану Роналду неприятно слышать свист с трибун в свой адрес. Также он выразил надежду, что фанаты и игроки объединятся, чтобы добиться своих целей.

- Вы можете сказать, что Криштиану любит всех фанатов клуба, - цитирует Goal Наваса. - Это не значит, что его не беспокоит свист в свой адрес с трибун. Ему неприятно, когда они свистят и издеваются, но он знает, что большинство фанатов поддерживают нас. Он всегда старается помочь команде, забивая голы. Когда болельщики и игроки объединяются, команда становится намного сильнее, и это то, чего мы хотим сейчас.