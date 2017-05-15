Кейлор Навас: "Реал" еще ничего не выиграл, не нужно успокаиваться"

Голкипер "Реала" Кейлор Навас после матча 37-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (4:1) отметил, что команде не стоит останавливаться на достигнутом. Мадридцы на этой неделе проведут два матча - против "Сельты" и "Малаги". "Реалу" необходимо заработать четыре очка, чтобы гарантировать чемпионство.

- "Реал" на верном пути, но успокаиваться еще рано, - приводит Marca слова Наваса. - Мы еще ничего не выиграли. Но все же стоит успокоиться и насладиться футболом. Это большая честь - находиться в команде, которая ведет борьбу за титулы.